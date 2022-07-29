Россия теряет инициативу в войне. У ВСУ есть возможности деоккупировать Юг Украины, - Портников
Журналист Виталий Портников убежден, что из-за успешных действий Вооруженных сил Украины Россия начинает терять инициативу в российско-украинской войне
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"То, что россиянам не удастся оккупировать Донетчину и Луганщину будет свидетельствовать о том, что "специальная военная операция" ничем реальным не закончилась. Мы видим, что Путину не удается оккупировать эти территории. Равно так, как не удавалось одновременно действовать на Севере, Юге и Востоке Украины. Россия не может успешно защищаться на Херсонщине и оккупировать Донетчину. Именно поэтому большинство западных наблюдателей считают, что Россия теряет инициативу в этой войне. Также много говорят о том, что Украина создала возможности для деоккупации Юга Украины", - пояснил Портников. .
Журналист подчеркнул, что Херсонщина имеет стратегическое значение для Путина.
"Украинские войска достаточно успешно действуют на Херсонщине. Ударами по мостам через Днепр, ВСУ перерезали две группировки российских войск на правом и левом берегу Днепра. Следует отметить, что Херсонщина имеет очень важное принципиальное значение для России. Поскольку обеспечение воды в Крым является одной из главных стратегических целей Путина", – добавил он.
- Ночью на 27 июля в соцсетях появилась информация о возможных новых ударах ВСУ по Антоновскому мосту .
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