Россия – террористическое государство во главе с военным преступником, - Оксана Маркарова
Посол Украины в США считает, что все виновные в разрешении войны России против Украины должны быть привлечены к ответственности
Об этом сообщает CNN, – информирует Еспресо.TV .
"Ну, знаете, нам понятно, что Россия – это террористическое государство, возглавляемое военным преступником. И мы работаем день и ночь, яростно бьемся, чтобы защитить нашу землю и нашу демократию", – сказала Маркарова в эфире CNN.
"Все должны быть привлечены к ответственности. Я думаю, что руководить государством из Гааги будет тяжело", – добавила она, имея в виду Международный уголовный суд, расположенный в Нидерландах.
Маркарова рассказала, что российские войска "убивают мирных жителей, убивают детей, разрушают наши больницы, гражданскую инфраструктуру, жилые дома повсюду. Это действия военного преступника, поэтому мы начали расследование в Украине, поэтому Украина подала все заявления во все международные суды".
"И Владимиру Путину вместе со всеми, с каждым россиянином, который за это несет ответственность, придется попасть в тюрьму за эти военные преступления", - сказала она.
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