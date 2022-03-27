Об этом сообщает CNN, – информирует Еспресо.TV .



"Ну, знаете, нам понятно, что Россия – это террористическое государство, возглавляемое военным преступником. И мы работаем день и ночь, яростно бьемся, чтобы защитить нашу землю и нашу демократию", – сказала Маркарова в эфире CNN.

"Все должны быть привлечены к ответственности. Я думаю, что руководить государством из Гааги будет тяжело", – добавила она, имея в виду Международный уголовный суд, расположенный в Нидерландах.

Маркарова рассказала, что российские войска "убивают мирных жителей, убивают детей, разрушают наши больницы, гражданскую инфраструктуру, жилые дома повсюду. Это действия военного преступника, поэтому мы начали расследование в Украине, поэтому Украина подала все заявления во все международные суды".

"И Владимиру Путину вместе со всеми, с каждым россиянином, который за это несет ответственность, придется попасть в тюрьму за эти военные преступления", - сказала она.

Напомним, Путин попытается реализовать в Украине "корейский" сценарий, – руководитель ГУР МО Буданов.

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