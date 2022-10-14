Об этом написал в твиттере Министр обороны Украины Алексей Резников .

"Применяя сотни высокоточных ракет против гражданских объектов Украины, государство-агрессор уменьшает свои возможности по впечатлению военных объектов", - написал Резников.

Министр подчеркнул, что в таком случае есть только два вывода - военное поражение кафиров неизбежно и "Россия - террористическое государство".