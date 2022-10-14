Россия – террористическое государство, его поражение неизбежно, – Резников об использовании высокоточных ракет, которыми оккупант бьет по гражданским
Министр обороны Резников опубликовал статистику относительно высокоточных ракет, больше "калибров", которые Россия выпустила по Украине с начала полномасштабного вторжения
Об этом написал в твиттере Министр обороны Украины Алексей Резников .
"Применяя сотни высокоточных ракет против гражданских объектов Украины, государство-агрессор уменьшает свои возможности по впечатлению военных объектов", - написал Резников.
Министр подчеркнул, что в таком случае есть только два вывода - военное поражение кафиров неизбежно и "Россия - террористическое государство".
- 10 и 11 октября Украина подверглась массированному ракетному обстрелу. Есть погибшие и раненые.
- Воин Ярослав из зенитной ракетной бригады имени гетмана Филиппа Орлика воздушного командования "Юг" за два дня сбил четыре крылатых ракеты с ПЗРК "игла".
- В сутки Вооруженные силы Украины уничтожили более 19 районов сосредоточения российских захватчиков и техники, ракетные комплексы, 9 беспилотников и еще 5 крылатых ракет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.02
Покупка 40.02Продажа 40.8
-
EUR
Покупка 38.37Продажа 39.46
- Актуальное
- Важное