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Россия – террористическое государство, его поражение неизбежно, – Резников об использовании высокоточных ракет, которыми оккупант бьет по гражданским

14 октября, 2022 пятница
13:01
война с Россией

Министр обороны Резников опубликовал статистику относительно высокоточных ракет, больше "калибров", которые Россия выпустила по Украине с начала полномасштабного вторжения

Об этом написал в твиттере Министр обороны Украины Алексей Резников .

"Применяя сотни высокоточных ракет против гражданских объектов Украины, государство-агрессор уменьшает свои возможности по впечатлению военных объектов", - написал Резников.

Министр подчеркнул, что в таком случае есть только два вывода - военное поражение кафиров неизбежно и "Россия - террористическое государство".

  • 10 и 11 октября Украина подверглась массированному ракетному обстрелу. Есть погибшие и раненые.
  • Воин Ярослав из зенитной ракетной бригады имени гетмана Филиппа Орлика воздушного командования "Юг" за два дня сбил четыре крылатых ракеты с ПЗРК "игла".
  • В сутки Вооруженные силы Украины уничтожили более 19 районов сосредоточения российских захватчиков и техники, ракетные комплексы, 9 беспилотников и еще 5 крылатых ракет.

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Россия
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