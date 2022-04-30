Россия — технологически отстающая, это всегда преодолевалось с помощью инвестиций Запада, так что теперь в РФ все будет разрушаться само, — глава правления Центра стратегических исследований

Об этом говорится в эфире Еспресо.



"Россия всегда была технологически отсталой, такой она и остается. Это всегда преодолевалось через помощь Запада, начиная от Петра I до сих пор. Без этого сотрудничества Россия просто будет продолжать рушиться сама собой", - подчеркнул Жовниренко.

Предварительно в РФ произошел ряд пожаров и разрушений. Недавно вспыхнул пожар в одном из ключевых НИИ Минобороны РФ в Твери. Погибли 17 человек.

Также горели "космическая столица" РФ в Подмосковье и Дмитровский химзавод в Кинешме Ивановской области, являющийся крупнейшим производителем промышленных растворителей в РФ.

Уже накануне жители Кургана сообщили о взрыве на производственной площадке фармацевтического завода "Синтез". По предположениям собеседников издания, взрыв произошел в цехе, где производится субстанция. Эта часть предприятия относится к категории взрывоопасного производства.

Сегодня же, в субботу, 30 апреля, пожар произошел на Дальнем Востоке РФ, в том числе на электростанции на Сахалине ГРЭС-2. Огонь опрокинулся из турбинного отделения на кровлю.

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