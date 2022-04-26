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Главная война с Россией Россия, тебе конец. На Facebook-странице Верховной Рады Украины потроллили РФ. Фото

Россия, тебе конец. На Facebook-странице Верховной Рады Украины потроллили РФ. Фото

26 апреля, 2022 вторник
23:37
война с Россией

После встречи министров обороны 40 стран на авиабазе "Рамштайн" в Германии 26 апреля на официальной странице украинского парламента в Facebook появилось смешное фото

"Россия, тебе конец", - фото с такой надписью опубликовали на Facebook-странице Верховной Рады Украины.

"Результаты встречи (на базе "Рамштайн". - Ред.) пока неизвестны, но у нас уже есть одна 100% информация. Читайте ее на фото", – говорится в подписи к коллажу.


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