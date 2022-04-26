"Россия, тебе конец", - фото с такой надписью опубликовали на Facebook-странице Верховной Рады Украины.



"Результаты встречи (на базе "Рамштайн". - Ред.) пока неизвестны, но у нас уже есть одна 100% информация. Читайте ее на фото", – говорится в подписи к коллажу.





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