Россия стягивает в Крым войска и технику, - Bloomberg
Издание Bloomberg со ссылкой на источники в американской разведке заявило, что Россия с 15 ноября опрокидывает войска и технику в Крым
Об этом сообщает Радио Свобода .
По данным издания, Россия начала опрокидывание военных и техники на оккупированный полуостров после отправки в Воронежскую область танков и другого тяжелого вооружения.
Собеседники издания также назвали состав войск, которые отправили в Крым: это 34-я мотострелковая бригада и 42-я гвардейская мотострелковая дивизия. Ранее их танки Т-72Б3 заметили на поезде, направлявшемся в Крым.
Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о опрокидывании Россией войск и техники в границы Украины.
Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков заявил , что публикация американского издания Politico о наращивании войск на границе с Украиной является "вбрасыванием".
В Офисе президента нет подтвержденной информации о взимании российских войск к границе с Украиной.
21 ноября руководитель украинской военной разведки ГУР Кирилл Буданов заявил, что этой зимой Россия готовится атаковать суверенную территорию Украины.
Американская разведка опубликовала карту с местами возможного вторжения РФ в Украину этой зимой.
22 ноября Кремль обвинил Украину в наращивании военных сил.
Министр обороны Алексей Резников заявил , что не верит в большое наступление России и захват новых украинских территорий.
25 ноября глава МИД Дмитрий Кулеба заявил , что новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить России.
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