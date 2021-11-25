Россия стягивает в Крым войска и технику, - Bloomberg

Об этом сообщает Радио Свобода .



По данным издания, Россия начала опрокидывание военных и техники на оккупированный полуостров после отправки в Воронежскую область танков и другого тяжелого вооружения.



Собеседники издания также назвали состав войск, которые отправили в Крым: это 34-я мотострелковая бригада и 42-я гвардейская мотострелковая дивизия. Ранее их танки Т-72Б3 заметили на поезде, направлявшемся в Крым.

Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют опрокидывание российских войск в границу с Украиной.Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о опрокидывании Россией войск и техники в границы Украины.Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков заявил , что публикация американского издания Politico о наращивании войск на границе с Украиной является "вбрасыванием".В Офисе президента нет подтвержденной информации о взимании российских войск к границе с Украиной.21 ноября руководитель украинской военной разведки ГУР Кирилл Буданов заявил, что этой зимой Россия готовится атаковать суверенную территорию Украины.Американская разведка опубликовала карту с местами возможного вторжения РФ в Украину этой зимой.22 ноября Кремль обвинил Украину в наращивании военных сил.Министр обороны Алексей Резников заявил , что не верит в большое наступление России и захват новых украинских территорий.25 ноября глава МИД Дмитрий Кулеба заявил , что новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить России.