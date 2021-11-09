Россия стягивает танки к украинской границе, - Bloomberg
Российская Федерация размещает у границы с Украиной все больше танковых подразделений
Об этом сообщает Bloomberg, передает Радио Свобода.
Согласно анализу оборонно-разведывательной фирмы Janes, по крайней мере один батальон основных боевых танков Т-80У развернули в Воронежской области.
В компании предполагают, что эти танки перемещали в полигон Погоново (Воронежская область, - ред.). Там же российские войска наращивали свои силы весной, что вызвало беспокойство Запада.
Информацию о военных движениях обнаружили благодаря соцсетям. Анализ проводился 7 ноября.
Подобное исследование Janes выполняли и 28-29 октября. Тогда в Брянской и Курской областях было обнаружено развертывание танков и самоходной артиллерии.
В отчете сравнивается нынешнее наращивание сил с весенним. В настоящее время россияне действуют скрытно, преимущественно ночью и привлекают более профессиональные подразделения.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск к границе с Украиной.
- Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о переброске Россией войск и техники к границы Украины.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикация американского издания Politico о наращивании войск на границе с Украиной является "вбросом".
- В Офисе президента нет подтвержденной информации о стягивании российских войск к границе с Украиной.
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