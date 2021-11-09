Россия стягивает танки к украинской границе, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg, передает Радио Свобода.

Согласно анализу оборонно-разведывательной фирмы Janes, по крайней мере один батальон основных боевых танков Т-80У развернули в Воронежской области.

В компании предполагают, что эти танки перемещали в полигон Погоново (Воронежская область, - ред.). Там же российские войска наращивали свои силы весной, что вызвало беспокойство Запада.

Информацию о военных движениях обнаружили благодаря соцсетям. Анализ проводился 7 ноября.

Подобное исследование Janes выполняли и 28-29 октября. Тогда в Брянской и Курской областях было обнаружено развертывание танков и самоходной артиллерии.

В отчете сравнивается нынешнее наращивание сил с весенним. В настоящее время россияне действуют скрытно, преимущественно ночью и привлекают более профессиональные подразделения.