Россия стягивает ракетно-зенитные силы на север временно оккупированного Крыма, - "Схемы"
В селе Филатовка, у границы с Херсонской областью, одну из площадок всего за 10 дней почти полностью заполнили передвижными комплексами "Смерч", С-300 и "Искандер"
Об этом сообщают "Схемы".
На территории села Филатовка размещено около двухсот боевых бронированных машин разного типа, а также грузовых и командных автомобилей. Кроме того, появилась крупногабаритная техника, которая может быть зенитными и ракетными передвижными комплексами.
"По виду можно сказать, что это один из трех видов зенитно-ракетных комплексов, а именно: ракетная система залпового огня "Смерч", противовоздушный комплекс С-300 или оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", - рассказал "Схемам" военный эксперт .
По его словам, на этой территории также расположена казарма и склад горюче-смазочных материалов.
Технику разместили на двух участках населенного пункта. Ее могут использовать для обстрела позиций украинских военных.
- Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина пока не может нанести удар по Крымскому мосту, однако по возможности это сделает. Через этот мост оккупанты перемещают технику и войска на полуостров, а затем на материковую Украину.
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