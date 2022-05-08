Россия стягивает ракетно-зенитные силы на север временно оккупированного Крыма, - "Схемы"

Об этом сообщают "Схемы".



На территории села Филатовка размещено около двухсот боевых бронированных машин разного типа, а также грузовых и командных автомобилей. Кроме того, появилась крупногабаритная техника, которая может быть зенитными и ракетными передвижными комплексами.

"По виду можно сказать, что это один из трех видов зенитно-ракетных комплексов, а именно: ракетная система залпового огня "Смерч", противовоздушный комплекс С-300 или оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", - рассказал "Схемам" военный эксперт .

По его словам, на этой территории также расположена казарма и склад горюче-смазочных материалов.



Технику разместили на двух участках населенного пункта. Ее могут использовать для обстрела позиций украинских военных.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина пока не может нанести удар по Крымскому мосту, однако по возможности это сделает. Через этот мост оккупанты перемещают технику и войска на полуостров, а затем на материковую Украину.

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