Россия стягивает на север Крыма артиллерию для боев за Херсонщину, - Минобороны
Российская армия стянула подразделения артиллерии на север Крымского полуострова для боев за Херсонскую область
Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузянык, передает УП.
"Безусловно, это и так называемый маневр, это наращивание сил, чтобы находящиеся в определенных районах подразделения ВСУ были там и не перемещались в другие операционные зоны, сковывание войск", - отметил он.
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Митузянык напомнил, что Россия ставит своей целью, кроме Донетчины и Луганщины, захватить еще и Херсонскую область.
"Поэтому, скорее всего, мы ожидаем, что эта техника там и может быть использована противником", - подытожил спикер.
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