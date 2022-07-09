Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.

По данным британской разведки, Россия перебрасывает резервные силы со всей страны и собирает их вблизи границ Украины для будущих наступательных операций. Большая часть новых пехотных подразделений, вероятно, разворачивается с бронированными машинами МТ-ЛБ, снятыми с долгосрочного хранения.

Россия долгое время считала их непригодными для большинства передовых транспортных задач пехоты. Эти бронированные машины были разработаны в 1950-х годах как тягачи для артиллерии, у них очень ограниченная броня и только пулемет для защиты.

Большинство российских десантно-штурмовых подразделений первого эшелона в феврале были оснащены боевыми машинами пехоты БМП-2, которые обладают броней толщиной до 33 мм и оснащены мощной 30-мм автоматической пушкой и пусковой установкой противотанковых ракет.

"Несмотря на заявление Путина 7 июля 2022 года о том, что российская армия "даже не начала" своих усилий в Украине, многие ее усиления являются специальными группировками, которые разворачиваются с устаревшим или несоответствующим оборудованием", - пришли к выводу в британской разведке.

21-я украинская разведка сообщила, что армия РФ планирует применить расконсервированную советскую технику с целью увеличения боеспособности артиллерийских и ракетных подразделений для обстрелов украинских городов.

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