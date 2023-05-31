Россия строит масштабные комплексы для хранения трупов военных, ликвидированных в Украине
Россия начала строительство масштабных комплексов для сортировки, анализа и хранения тел ликвидированных российских военных, участвовавших в войне против Украины
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
В России в Курске и Ростове-на-Дону строят комплексы для сортировки и хранения трупов бойцов, погибших на войне против Украины. Каждый из этих объектов будет занимать площадь более 4000 кв. м и будет оборудован специальными зонами для проведения следственных действий и исследований.
Комплексы будут включать рефрижераторные с холодильными камерами на 1000 мест, склады с гробами и погребальными принадлежностями, а также скорбные залы.
Отмечается, что общая стоимость строительства составит более 600 миллионов рублей в Ростове-на-Дону и более 800 миллионов рублей в Курске. Стоимость рефрижераторного оборудования для каждого комплекса оценивается более чем в миллиард рублей.
ГУР уверяет, что российская армия не в состоянии справиться с потоком ликвидированных военных в Украине.
"Строительство указанных комплексов на территории московии подтверждает факт, что путинский режим посылает свою оккупационную армию на смертельный конвейер, но не справляется с потоком погибших", - говорится в сообщении.
ГУР МО Украины напоминает, что каждый российский солдат, не совершивший военных преступлений, имеет возможность сдаться в плен. "В противном случае его ждет холодильник на одной из сортировочных баз для трупов в России", - отметили в ГУР.
- 21 мая президент США Джо Байден заявил , что Россия потеряла в боях за Бахмут более 100 тыс. человек.
- Главное управление разведки подтвердило слова президента США Джо Байдена, заявившего, что Россия потеряла в Бахмуте более 100 тыс. военных.
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