Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В России в Курске и Ростове-на-Дону строят комплексы для сортировки и хранения трупов бойцов, погибших на войне против Украины. Каждый из этих объектов будет занимать площадь более 4000 кв. м и будет оборудован специальными зонами для проведения следственных действий и исследований.

Комплексы будут включать рефрижераторные с холодильными камерами на 1000 мест, склады с гробами и погребальными принадлежностями, а также скорбные залы.

Отмечается, что общая стоимость строительства составит более 600 миллионов рублей в Ростове-на-Дону и более 800 миллионов рублей в Курске. Стоимость рефрижераторного оборудования для каждого комплекса оценивается более чем в миллиард рублей.

ГУР уверяет, что российская армия не в состоянии справиться с потоком ликвидированных военных в Украине.

"Строительство указанных комплексов на территории московии подтверждает факт, что путинский режим посылает свою оккупационную армию на смертельный конвейер, но не справляется с потоком погибших", - говорится в сообщении.

ГУР МО Украины напоминает, что каждый российский солдат, не совершивший военных преступлений, имеет возможность сдаться в плен. "В противном случае его ждет холодильник на одной из сортировочных баз для трупов в России", - отметили в ГУР.