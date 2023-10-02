Россия строит дорогу из Ростова-на-Дону в оккупированный Мариуполь, — СМИ

Об этом пишет российская служба " Радио.Свобода ".

Издание объясняет, что на фотографиях из космоса видно, что трасса пройдет далеко от других населенных пунктов – вероятно, из-за сложностей, которые может вызвать расширение уже существующей ныне дороги

Российское издание " Медуза " напоминает, что 27 сентября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко писал, что РФ строит железнодорожную ветку, которая должна соединить Мариуполь с Донецком. Как отмечает советник, это улучшит логистику российской армии и кардинально снизит зависимость от железнодорожного сообщения через Крымский мост.