Россия строит дорогу из Ростова-на-Дону в оккупированный Мариуполь, — СМИ
Сервис Planet.com сравнил спутниковые снимки за октябрь 2023 и октябрь 2022 года и сообщил, что Россия строит автомобильную дорогу из Ростова-на-Дону до временно оккупированного Мариуполя
Об этом пишет российская служба " Радио.Свобода ".
Издание объясняет, что на фотографиях из космоса видно, что трасса пройдет далеко от других населенных пунктов – вероятно, из-за сложностей, которые может вызвать расширение уже существующей ныне дороги
Российское издание " Медуза " напоминает, что 27 сентября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко писал, что РФ строит железнодорожную ветку, которая должна соединить Мариуполь с Донецком. Как отмечает советник, это улучшит логистику российской армии и кардинально снизит зависимость от железнодорожного сообщения через Крымский мост.
- Ранее Петр Андрющенко отметил , что бетонные плиты, которые везут преимущественно из порта Севастополя, россияне используют для строительства укреплений во временно оккупированном Мариуполе.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.39 Покупка 37.39Продажа 38.09
- EUR Покупка 39.86Продажа 40.8
- Актуальное
- Важное