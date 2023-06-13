Об этом сообщает издание NewsMaker.

Она считает, что возможный контроль России над Молдовой позволит ей получить, с одной стороны, прямой доступ к Черному морю, а с другой – контроль над перемещением товаров по Дунаю.

"Мы понимаем, что Россия хочет восстановить влияние в этом регионе, потому что географическое положение Молдовы – потенциально важный плацдарм для РФ в отношении ЕС. Контроль над Молдовой будет означать дополнительную уязвимость для Украины", - сказала Ревенко.

Кроме того, РФ могла бы активизировать силы в Молдовском Приднестровье и использовать это для дополнительного шантажа, говорит министерша.

По словам Ревенко, Россия ведет в Молдове гибридную войну, манипулирует местным населением, координирует его радикальные настроения, устраивает "немирные" демонстрации и распространяет фейки. Министр внутренних дел Молдовы добавила, что сейчас главной задачей правительства является борьба с такими действиями РФ.