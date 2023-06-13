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Россия стремится возобновить влияние в Молдове, чтобы использовать ее в войне против Украины, - глава МВД Ревенко

13 июня, 2023 вторник
09:48
Мир Молдова

По словам министерства внутренних дел Молдовы Анны Ревенко, Россия стремится восстановить свое влияние в Молдове и использовать страну, в том числе и в войне против Украины

Об этом сообщает издание NewsMaker.

Она считает, что возможный контроль России над Молдовой позволит ей получить, с одной стороны, прямой доступ к Черному морю, а с другой – контроль над перемещением товаров по Дунаю.

"Мы понимаем, что Россия хочет восстановить влияние в этом регионе, потому что географическое положение Молдовы – потенциально важный плацдарм для РФ в отношении ЕС. Контроль над Молдовой будет означать дополнительную уязвимость для Украины", - сказала Ревенко.

Кроме того, РФ могла бы активизировать силы в Молдовском Приднестровье и использовать это для дополнительного шантажа, говорит министерша.

По словам Ревенко, Россия ведет в Молдове гибридную войну, манипулирует местным населением, координирует его радикальные настроения, устраивает "немирные" демонстрации и распространяет фейки. Министр внутренних дел Молдовы добавила, что сейчас главной задачей правительства является борьба с такими действиями РФ.

  • 9 февраля стало известно , что украинская разведка перехватила план Кремля по разрушению политической ситуации в Молдове. Москва планировала уничтожить в стране демократию и захватить власть. В Кишиневе подтвердили эту информацию.
  • 21 февраля этого года премьер-министр Молдовы Дорин Речан, на фоне информации о планах РФ открыть новый фронт в стране, заявил , что власти выступают за мирное урегулирование приднестровского конфликта.
  • В марте сообщалось , что журналисты получили документ "Стратегические цели Российской Федерации в Республике Молдова", согласно которому РФ планировала установить контроль над политикой Молдовы до 2030 года.
  • 6 мая молдавская президент Мая Санду заявила , что Россия в случае успешного захвата Украины продолжила бы экспансию. По мнению Санда, россияне агрессией против Украины пытаются "переработать Советский Союз".
Новости
Молдова
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