Россия стремится возобновить влияние в Молдове, чтобы использовать ее в войне против Украины, - глава МВД Ревенко
По словам министерства внутренних дел Молдовы Анны Ревенко, Россия стремится восстановить свое влияние в Молдове и использовать страну, в том числе и в войне против Украины
Об этом сообщает издание NewsMaker.
Она считает, что возможный контроль России над Молдовой позволит ей получить, с одной стороны, прямой доступ к Черному морю, а с другой – контроль над перемещением товаров по Дунаю.
"Мы понимаем, что Россия хочет восстановить влияние в этом регионе, потому что географическое положение Молдовы – потенциально важный плацдарм для РФ в отношении ЕС. Контроль над Молдовой будет означать дополнительную уязвимость для Украины", - сказала Ревенко.
Кроме того, РФ могла бы активизировать силы в Молдовском Приднестровье и использовать это для дополнительного шантажа, говорит министерша.
По словам Ревенко, Россия ведет в Молдове гибридную войну, манипулирует местным населением, координирует его радикальные настроения, устраивает "немирные" демонстрации и распространяет фейки. Министр внутренних дел Молдовы добавила, что сейчас главной задачей правительства является борьба с такими действиями РФ.
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