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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россия стремится возобновить работу портов Херсона и Скадовска, чтобы вывозить украденное зерно, - глава ОВА Лагута

Россия стремится возобновить работу портов Херсона и Скадовска, чтобы вывозить украденное зерно, - глава ОВА Лагута

20 июня, 2022 понедельник
18:08
война с Россией

Оккупанты планируют возобновить работу портов Херсона и Скадовска для вывоза краденого урожая

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута в "Медиацентре Украина - Укринформ" .

"Оккупанты пытаются возобновить работу портов Херсона и Скадовска. Думают о том, как будут вывозить продукцию Херсонщины, которая кормила Европу. По дороге на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" поток машин, загруженных крадеными продуктами, просто бесконечен. Все продукты вывозят в оккупированный Крым", – сказал он.

По словам Лагуты, россияне пока вывозят прошлогодний урожай.

"Что будет с новым урожаем – будем видеть", - подчеркнул глава ОВА.

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зерно
Херсон
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