Россия стремится возобновить работу портов Херсона и Скадовска, чтобы вывозить украденное зерно, - глава ОВА Лагута
Оккупанты планируют возобновить работу портов Херсона и Скадовска для вывоза краденого урожая
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута в "Медиацентре Украина - Укринформ" .
"Оккупанты пытаются возобновить работу портов Херсона и Скадовска. Думают о том, как будут вывозить продукцию Херсонщины, которая кормила Европу. По дороге на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" поток машин, загруженных крадеными продуктами, просто бесконечен. Все продукты вывозят в оккупированный Крым", – сказал он.
По словам Лагуты, россияне пока вывозят прошлогодний урожай.
"Что будет с новым урожаем – будем видеть", - подчеркнул глава ОВА.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.41
Покупка 34.41Продажа 35.23
-
EUR
Покупка 35.93Продажа 37.15
- Актуальное
- Важное