Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута в "Медиацентре Украина - Укринформ" .

"Оккупанты пытаются возобновить работу портов Херсона и Скадовска. Думают о том, как будут вывозить продукцию Херсонщины, которая кормила Европу. По дороге на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" поток машин, загруженных крадеными продуктами, просто бесконечен. Все продукты вывозят в оккупированный Крым", – сказал он.

По словам Лагуты, россияне пока вывозят прошлогодний урожай.

"Что будет с новым урожаем – будем видеть", - подчеркнул глава ОВА.