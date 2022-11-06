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Россия стремится вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США с помощью ботоферм, - The New York Times

6 ноября, 2022 воскресенье
20:58
Мир Конгресc США

Россияне дискредитируют правительство демократов с помощью ботоферм, так они хотят снизить помощь США Украине и улучшить позиции республиканцев

Об этом сообщает The New York Times.

Издание публикует сведения о новой информационной кампании россиян, нацеленной на дискредитацию правительства демократов.

Расследователи пишут о возобновлении активности пользователя Нора Берка в социальной сети Gab. Это платформа, подобная Twitter, которая стала популярной среди американцев с консервативными взглядами.

Аккаунт Норы Берки ранее связывали с секретным российским агентством, вмешавшимся в президентские выборы в США в 2016 и 2020 годах. Теперь с учетной записи распространяются агрессивные сообщения, несущие в себе дезинформацию.

Посты в основном клеветали президента Байдена и других значимых демократов, иногда это происходило с использованием нецензурной лексики. В текстах присутствуют жалобы на то, что налогоплательщики США должны финансово поддерживать Украину в войне с Россией, изображая Зеленского как карикатуру из российской пропаганды.

"Цель по-прежнему — вызвать гнев среди консервативных избирателей и подорвать доверие к американской избирательной системе. На этот раз, похоже, другой задачей пропаганды является уменьшение военной помощи Байдена Украине", — говорится в материале The New York Times.

Расследователи утверждают, что информационные атаки нацелены на кандидатов в Конгресс из таких штатов как Огайо, Аризона и Пенсильвания. В этих регионах у демократов нет абсолютной поддержки среди американцев. Инициаторы кампании стремятся, чтобы там выиграли именно республиканцы, и их большинство сыграло бы на руку "российским усилиям в войне".

  • Президент Молдовы Майя Санду утверждает, что российские спецслужбы причастны к организации митингов, дестабилизирующих страну.

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