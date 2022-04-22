Россия стремится устроить на Луганщине голодомор, - Гайдай
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что Россия хочет устроить в области голодомор
Об этом Гайдай написал в своем Facebook.
По словам главы Луганской ОВА, россияне еще с первых дней войны начали охоту на продовольственные склады.
"Не могут захватить, потому уничтожают. Россияне хотят устроить голодомор. С первых дней вторжения, орки начали охоту на продовольственные склады. Супермаркеты погорели в результате обстрелов еще в первые дни. Рашисты специально уничтожали точки, где могли храниться продукты. Сегодня ночью орки уничтожили последний склад. Очевидно, что кто-то сдает координаты подобных объектов. В течение недели Нацполиция задержала трех коллаборантов. Эти прогнившие местные жители наводили огонь на собственные дома, на своих земляков", - написал Сергей Гайдай.
Гайдай заверил, что голода не будет.
"Как бы россияне ни старались - голода не будет. Этому карликовому гитлеру не повторить 32-й год. Наши партнеры нас поддерживают, мы имеем все необходимое для жителей. Питания длительного хранения есть в каждом бомбоубежище. Запасы постоянно пополняются", - говорится в сообщении головы ОВА.
- 21 апреля воины ООС отразили 10 атак врага в Донецком и Луганском направлениях, а также обезвредили десятки единиц другой военной техники противника.
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