Россия стремится углубить сотрудничество с Ираном, а Запад – остановить их с помощью санкций, - Белый дом
Соединенные Штаты Америки видят признаки углубления российско-иранского военного партнерства в попытке Москвы получить новые партии иранских беспилотников Shahed
Об этом в понедельник на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Европейская правда".
По оценкам США, Россия стремится приобрести дополнительные современные ударные беспилотники в Иран для использования в войне в Украине после того, как ранее приобретенную партию из 400 дронов, которые российские силы уже использовали.
"Иран продолжает давать России ударные БПЛА одностороннего поражения. С августа Иран предоставил России более 400 БПЛА, преимущественно типа Shahed", – заявил Кирби.
"Россия использовала большинство из этих БПЛА, используя их для нанесения ударов по объектам украинской критической инфраструктуры внутри Украины. Предоставляя России эти БПЛА, Иран напрямую способствует российской агрессивной войне в Украине", - добавил он.
Как передает Bloomberg, США, по словам представителя Белого дома, не только будут усиливать санкции против Ирана и России для ограничения передачи беспилотников, но и планируют шаги, которые помогут правительствам и бизнесу понять, как их компоненты попадают в иранские беспилотники.
Официально Тегеран признал, что поставлял России небольшую партию дронов-камикадзе перед полномасштабным вторжением в Украину в феврале 2022 года. Но СМИ не раз описывали, как именно Москва получает оружие от Ирана.
По оценкам украинской стороны, Россия уже применила в Украине более 400 дронов Shahed-136, а всего Россия якобы заказала 2400 таких беспилотников. Сначала они представляли проблему для украинской противовоздушной обороны, но в последних атаках почти все или все они уничтожались.
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