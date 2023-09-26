Россия стремится снова присоединиться к Совету ООН по правам человека, - BBC

Об этом пишет BBC , ссылаясь на копию позиционного документа, который Россия распространяет среди членов ООН с просьбой о поддержке.

Голосование в Совет ООН по правам человека состоится в следующем месяце.

В документе Россия обещает найти "адекватные решения по вопросам прав человека" и призывает перестать превращать Совет в "инструмент, обслуживающий политическую волю одной группы стран". Такой формулировкой РФ намекает на Запад. В документе также утверждается, что Россия не хочет, чтобы эта группа "наказывала нелояльные правительства за их независимую и внешнюю политику".

Кроме того, Россия обвиняет "Соединенные Штаты и их союзников" в утрате членства.

ВВС напоминает, что Совет ООН по правам человека находится в Женеве и состоит из 47 членов, каждый из которых избирается на трехлетний срок. На следующих выборах, которые состоятся 10 октября, Россия будет соревноваться с Албанией и Болгарией за два места в совете, зарезервированных для стран Центральной и Восточной Европы.

В голосовании примут участие все 193 члена Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Дипломаты поделились, что Россия ведет агрессивную кампанию, предлагая малым странам зерно и оружие в обмен на их голоса. Таким образом, по мнению чиновников, вполне возможно, что Россия может вернуться в Совет.

В отчете этого месяца три агитационные группы – UN Watch, Фонд прав человека и Центр прав человека Рауля Валленберга – пришли к выводу, что Россия "не отвечает требованиям" для членства в Комиссии по правам человека.

"Переизбрание России в Раду сейчас, когда ее война против Украины все еще продолжается, было бы контрпродуктивным для прав человека и дало бы сигнал о том, что ООН несерьезно относится к привлечению России к ответственности за ее преступления в Украине", - говорится в отчете.

Великобритания также заявила, что "решительно выступает против" попытки России снова присоединиться к Совету по правам человека.