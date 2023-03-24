Россия стремится набрать еще 400 тыс. контрактников после неудач на поле боя, - Bloomberg
Россия стремится набрать еще 400 тыс. военнослужащих-контрактников после того, как ее наступление в Украине провалилось
Об этом сообщает Bloomberg .
По данным издания, набор сотен тысяч контрактников позволит Кремлю не прибегать к новой волне мобилизации резервистов. Таким образом Кремль надеется избежать недовольства в обществе, поскольку такая реакция наблюдалась в результате предыдущей мобилизации резервистов.
По словам собеседников Bloomberg, Кремль обеспокоен предвыборной кампанией президента РФ Владимира Путина, поэтому не хочет рисковать общественными настроениями.
Кроме того, в настоящее время Кремль сосредотачивается на сдерживании нового наступления ВСУ, которое, как ожидается, начнется в ближайшее время.
- Ранее украинский Центр национального сопротивления сообщил, что так называемая частичная мобилизация в армию РФ в городах временно оккупированного Крыма ускоряется, на улицах раздают повестки, что приводит к эвакуации бизнеса с полуострова.
- На временно оккупированных территориях Луганщины армия РФ объявила очередной этап масштабной военной подготовки в период мобилизационных учений.
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