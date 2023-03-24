Россия стремится набрать еще 400 тыс. контрактников после неудач на поле боя, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg .

По данным издания, набор сотен тысяч контрактников позволит Кремлю не прибегать к новой волне мобилизации резервистов. Таким образом Кремль надеется избежать недовольства в обществе, поскольку такая реакция наблюдалась в результате предыдущей мобилизации резервистов.

По словам собеседников Bloomberg, Кремль обеспокоен предвыборной кампанией президента РФ Владимира Путина, поэтому не хочет рисковать общественными настроениями.

Кроме того, в настоящее время Кремль сосредотачивается на сдерживании нового наступления ВСУ, которое, как ожидается, начнется в ближайшее время.