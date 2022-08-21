"Россия – страна-террорист": 19 из 20 ударов РФ наносятся по гражданским объектам, а не по военным
Только каждый 20-й российский ракетный удар нанесен по военному объекту, остальные 19 – попадание в жилые дома, школы, университеты и больницы
Об этом сообщила Служба безопасности Украины в телеграме.
Как говорится в сообщении, только каждый 20-й ракетный, который РФ наносила по Украине, нанесен по военному объекту, остальные 19 - попадание в жилые дома, школы и больницы.
"За шесть месяцев полномасштабной войны мир увидел зверское лицо Кремля – тысячи погибших украинцев, уничтоженные дома, дети, потерявшие своих родителей. Лишь каждый 20-й ракетный удар России был нанесен по военному объекту, остальные 19 – попадали в жилые дома, школы, больницы, университеты… В то, что украинцы строили и создавали своими руками, и из чего состояла наша мирная жизнь", - пишет СБУ.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что 23-24 августа РФ может увеличить количество обстрелов украинских городов через День Независимости.
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