Об этом сообщила Служба безопасности Украины в телеграме.

Как говорится в сообщении, только каждый 20-й ракетный, который РФ наносила по Украине, нанесен по военному объекту, остальные 19 - попадание в жилые дома, школы и больницы.

"За шесть месяцев полномасштабной войны мир увидел зверское лицо Кремля – тысячи погибших украинцев, уничтоженные дома, дети, потерявшие своих родителей. Лишь каждый 20-й ракетный удар России был нанесен по военному объекту, остальные 19 – попадали в жилые дома, школы, больницы, университеты… В то, что украинцы строили и создавали своими руками, и из чего состояла наша мирная жизнь", - пишет СБУ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что 23-24 августа РФ может увеличить количество обстрелов украинских городов через День Независимости.

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