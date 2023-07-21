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Россия страдает от значительных структурных недостатков, которые скрываются за обороной - глава ЦРУ Бернс

21 июля, 2023 пятница
08:36
Война с Россией

Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что остается оптимистом по контрнаступлению Украины, поскольку Россия страдает от значительных структурных недостатков, скрывающихся за ее обороной.

Об этом информирует Bloomberg .

Бернс отметил, что структурные недостатки в системе, которую построил президент РФ Владимир Путин, включают в себя низкий моральный дух, плохие генеральские качества и беспорядки среди политического и военного руководства страны. Так некоторые из них, по словам главы ЦРУ, помогли разоблачить мятеж основателя ПИК Вагнера Евгения Пригожина.

"Для многих смотрящих это россиян привыкли к этому образу Путина как арбитра порядка, вопрос состоял в том, нет ли у императора одежды или по крайней мере почему он так долго одевается", - сказал Бернс.

Он добавил, что последствия этого мятежа были унизительными для Путина. Так, по мнению главы ЦРУ, российский президент будет пытаться избежать впечатления, что он чрезмерно реагирует на мятеж. В то же время, он будет пытаться изъять все, что может быть ценным, из ПИК Вагнера. В то же время Бернс заметил, что Пригожин, скорее всего, когда-нибудь увидит возмездие от Путина.

"Путин - главный апостол возмездия. Если бы я был Пригожиным, я бы не уволил своего дегустатора", - сказал глава американской разведки.

Бернс подчеркнул, что мятеж Пригожин стал уникальной возможностью для вербовки ЦРУ в России. Так разведка недавно опубликовала свое первое видео в Telegram, чтобы россияне знали, как связаться с ней в темной сети. По словам Бернса, за неделю видео просмотрели 2,5 млн. раз.

Также Бернс отметил, что сохраняет оптимизм по поводу контрнаступления Украины

"Это будет трудная задача, но мы сделаем все возможное как разведывательное агентство, чтобы обеспечить такую поддержку и обмен разведданными, которые помогут украинцам достичь прогресса", - сказал глава ЦРУ.

  • 1 июля стало известно, что директор ЦРУ Уильям Бернс позвонил по телефону руководителю ГРУ РФ Сергею Нарышкину после попытки мятежа в РФ, чтобы заверить Кремль, что Соединенные Штаты не касаются этого.
Мир
Украина
Россия
Владимир Путин
Евгений Пригожин
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