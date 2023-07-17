Россия страдает от нехватки средств контрбатарейной борьбы, - британская разведка

Об этом говорится в отчете министерства обороны Великобритании.

По данным разведки Британии, в начале июля появлялись свидетельства об очередной разрушенной системе Зоопарк М1 вблизи района ответственности 58 общевойсковой армии.

В Минобороны добавляют, что Россия страдает от растущего дефицита контрбатарейных радаров, особенно современных "Зоопарк-1М". Лишь небольшая часть развернутых "Зоопарков", вероятно, останется в Украине в рабочем состоянии.

В начале июля 2023 года распространилось видео, на котором был уничтожен еще один "Зоопарк" в районе 58-й армии России.

Отмечается, что после освобождения от должности командующего 58 общевойсковой армией РФ на Запорожском направлении генерал-майор Иван Попов утверждал, что одной из главных его жалоб было отсутствие контрбатарейной борьбы.

"Живость российских сухопутных войск зависит от эффективного выявления украинской артиллерии и нанесения по ней ударов, часто собственной артиллерией. Ключевым компонентом такого подхода являются контрбатарейные радары, позволяющие командирам быстро определять местонахождение вражеских пушечных линий", - констатируют в минобороны Британии.

Там добавляют, что приоритетность, которую, вероятно, придавал этой проблеме Попов, подчеркивает центральную роль артиллерии в войне.