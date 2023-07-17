Россия страдает от нехватки средств контрбатарейной борьбы, - британская разведка
Подразделения российской армии, воюющие на территории Украины, страдают от дефицита контрбатарейных радаров. По данным британской разведки, это создает проблемы на поле боя
Об этом говорится в отчете министерства обороны Великобритании.
По данным разведки Британии, в начале июля появлялись свидетельства об очередной разрушенной системе Зоопарк М1 вблизи района ответственности 58 общевойсковой армии.
В Минобороны добавляют, что Россия страдает от растущего дефицита контрбатарейных радаров, особенно современных "Зоопарк-1М". Лишь небольшая часть развернутых "Зоопарков", вероятно, останется в Украине в рабочем состоянии.
В начале июля 2023 года распространилось видео, на котором был уничтожен еще один "Зоопарк" в районе 58-й армии России.
Отмечается, что после освобождения от должности командующего 58 общевойсковой армией РФ на Запорожском направлении генерал-майор Иван Попов утверждал, что одной из главных его жалоб было отсутствие контрбатарейной борьбы.
"Живость российских сухопутных войск зависит от эффективного выявления украинской артиллерии и нанесения по ней ударов, часто собственной артиллерией. Ключевым компонентом такого подхода являются контрбатарейные радары, позволяющие командирам быстро определять местонахождение вражеских пушечных линий", - констатируют в минобороны Британии.
Там добавляют, что приоритетность, которую, вероятно, придавал этой проблеме Попов, подчеркивает центральную роль артиллерии в войне.
- 13 июля сообщалось , что в РФ отстранили командира 58 армии Ивана Попова, который воюет на Запорожском направлении – сам он утверждает, что это из-за доклада о реальных проблемах России на фронте. Он заявил, что главная проблема армии РФ – отсутствие контрбатарейной борьбы, станций артиллерийской разведки и массовая гибель российских военных от артиллерии ВСУ.
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