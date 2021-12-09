"Россия – сторона конфликта, агрессор и нарушила международное право": депутаты Бундестага о войне на востоке Украины
В четверг, 9 декабря, во время слушаний на тему "Позиция Федерального правительства по скоплению российских войск вдоль государственных границ Украины" депутаты немецкого Бундестага выразили поддержку Украине и назвали Россию агрессором
Об этом сообщает Укринформ.
"Россия должна осознавать свою ответственность, ведь не должно быть такого, что российское правительство войну на востоке Украины представляет как внутренний украинский конфликт, а себя как напыщенного посредника. Нет! Россия является стороной конфликта, Россия - агрессор, Россия нарушила международное право и серьезно пошатнула европейский мирный порядок", - подчеркнул депутат Социал-демократической партии Нильс Шмид.
Депутат подчеркнул, что новое федеральное правительство осознает ответственность Германии за воплощение Минских соглашений и нормандского формата и с первого дня работы четко предупредило о последствиях для России, если она будет развивать военную агрессию против Украины.
Фракция Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза призвала депутатов дать РФ сигнал о недопустимости военной агрессии и нарушении суверенитета Украины в любом виде.
"Мы должны дать Путину сигнал единства с нашими западными партнерами. Мы стоим на стороне Украины, и мы должны противостоять любому военному вмешательству", - сказал депутат от ХДС Иоганн Давид Вадефуль.
Депутат от Свободной демократической партии Александр Граф Ламбсдорф обвинил Россию в том, что она использует военных как инструмент внешней политики.
В то же время оппозиционные партии пытались критиковать поставки в Украину некоторыми государствами оборонных вооружений, а также санкционную политику. По их мнению, это провоцирует Россию и приводит к эскалации конфликта. Однако члены этих партий не подвергают сомнению территориальную неприкосновенность Украины.
В ответ на упреки в провоцировании России "зеленый" политик Юрген Триттин заявил: "Это не НАТО сосредоточило на границе почти 100 тыс. солдат, готовых к действиям, и не имеет значения с какой целью: для подготовки вторжения или для банального шантажа Украины".
Депутат также осудил Путина за использование дестабилизации в Европе, чтобы на мировой арене симулировать "игру в одной лиге со США".
"Европа не только не свернет свое политическое и экономическое сотрудничество с Украиной, но она будет его развивать, мы хотим сотрудничать с Украиной, ведь стабильная и процветающая Украина - в интересах Европы", - отметил Триттин, подчеркнув, что хорошие отношения с Украиной не направлены "против любого", в том числе против России.
Все спикеры заявили, что российско-украинский конфликт следует решать дипломатическим путем.
Это были первые внешнеполитические прения Бундестага по данному созыву. На них присутствовал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
- Напомним, 24 ноября Германия официально сформировала новую правительственную коалицию и признала Олафа Шольца преемником Ангелы Меркель на посту федерального канцлера. В коалиционном соглашении отмечается, что новое правительство готово поддержать движение Украины в ЕС.
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