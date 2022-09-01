Россия столкнулась с серьезной нехваткой личного состава, - CNN
В США считают, что Россия столкнулась с "серьезной нехваткой" военных в Украине и ищет новые способы усилить количество своих войск
Об этом CNN заявили два американских чиновника.
"Российские военные испытывают серьезную нехватку личного состава в Украине. Мы считаем, что министерство обороны России (МО) стремится привлечь военнослужащих по контракту, чтобы компенсировать эту нехватку личного состава, в том числе путем принуждения раненых солдат возвращаться в бой, привлечение персонала от частных охранных компаний и выплата бонусов призывникам", - сказал один из американских чиновников.
Отмечается, что последняя оценка США базируется на данных разведки и подтверждена CNN двумя официальными лицами США. Это последняя попытка администрации Байдена снизить и обнародовать данные разведки о военных действиях России.
Чиновники также отмечают, что США располагают достоверной информацией о том, что минобороны РФ, по всей вероятности, начнет набирать в Украине отбывающих наказание преступников в обмен на помилование и денежную компенсацию.
Как и в предыдущих случаях с рассекреченными данными, собеседники не предоставили дополнительной информации о том, на чем основываются подобные выводы.
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