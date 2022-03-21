Россия столкнулась с нехваткой высокоточных ракет, - CNN
Некоторые из российских высокоточных ракет не запускаются, не попадают в цель или не взрываются в момент контакта
Об этом сообщает CNN .
По словам одного из высокопоставленных представителей Пентагона, проблемы со снабжением высокоточными ракетами связаны с тем, что страна стала больше применять "тупые бомбы".
Также он отметил, что Россия применила много крылатых ракет и было довольно много случаев того, что они не срабатывали.
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