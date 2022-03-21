Россия столкнулась с нехваткой высокоточных ракет, - CNN

Об этом сообщает CNN .

По словам одного из высокопоставленных представителей Пентагона, проблемы со снабжением высокоточными ракетами связаны с тем, что страна стала больше применять "тупые бомбы".

Также он отметил, что Россия применила много крылатых ракет и было довольно много случаев того, что они не срабатывали.