Россия столкнулась с дефицитом высокоточных ракет, - Financial Times

Об этом сообщает Financial Times .

По словам одного из западных чиновников, Россия испытывает недостаток высокоточных ракет.

"Их запасы ограничены, они истощаются, и мы видим, что им приходится перемещать ракеты "Калибр" по другим стратегическим направлениям, где они могут храниться. Это свидетельствует о том, что их запасы высокоточного оружия сокращаются", - сказал источник FT.

Другой собеседник издания обратил внимание, что большинство российских ударов на нынешнем этапе войны сосредоточены в восточной части Донбасса и Мариуполи, а сами обстрелы носят "глупый, а не высокоточный" характер.

"Мы думаем, что это говорит о проблемах, с которыми россияне сталкиваются с пополнением высокоточных боеприпасов", – сказал американский чиновник.

По мнению экспертов, проблемы с пополнением запасов высокоточного оружия связаны с качеством промышленной базы и санкциями, ограничивающими способность наращивать потенциал в то время, когда это необходимо на поле боя.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb