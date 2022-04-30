Россия столкнулась с дефицитом высокоточных ракет, - Financial Times
Из-за санкций и проблем в оборонпроме в России возникли проблемы с пополнением запасов высокоточных ракет
Об этом сообщает Financial Times .
По словам одного из западных чиновников, Россия испытывает недостаток высокоточных ракет.
"Их запасы ограничены, они истощаются, и мы видим, что им приходится перемещать ракеты "Калибр" по другим стратегическим направлениям, где они могут храниться. Это свидетельствует о том, что их запасы высокоточного оружия сокращаются", - сказал источник FT.
Другой собеседник издания обратил внимание, что большинство российских ударов на нынешнем этапе войны сосредоточены в восточной части Донбасса и Мариуполи, а сами обстрелы носят "глупый, а не высокоточный" характер.
"Мы думаем, что это говорит о проблемах, с которыми россияне сталкиваются с пополнением высокоточных боеприпасов", – сказал американский чиновник.
По мнению экспертов, проблемы с пополнением запасов высокоточного оружия связаны с качеством промышленной базы и санкциями, ограничивающими способность наращивать потенциал в то время, когда это необходимо на поле боя.
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