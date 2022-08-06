Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".



"Сейчас это все символично – обмены, все эти учения, обстрелы, идущие за территорией Тайваня, до территории Тайваня из провинции Фуцзянь, это все называется "бить по хвостам". Я считаю, что весь этот сценарий был обсужден, согласован в разговоре Байдена и Си Цзиньпина – они два с половиной часа разговаривали за два дня до визита Пелоси. Я считаю, Пекину что-то дадут взамен этого. Через некоторое время мы увидим, Пекин что-то получит от США, чтобы как-то наладить отношения, мы увидим какое-то потепление", - пояснил Фейгин.

Политик убежден, что Китай не собирается своим будущим расплачиваться за мнимые принципы по поводу немедленной интеграции Тайваня.



"Я считаю, что вопрос Тайваня будет решен посредством российских территорий. Даже еще ничего нет, а Дальнему Востоку и Восточной Сибири уже плохо. Причем там вопрос только в том, сами принесут на блюдечке или каким-то другим способом это произойдет. Поскольку судьба Восточной Сибири и Дальнего Востока, если не изменить вектор развития России, определена, то есть там уже все настолько плохо, что уже ничего не изменить. Что это значит? Во-первых, Китай не собирается своим будущим расплачиваться за мнимые принципы по поводу немедленной интеграции Тайваня. "Одна страна – две системы" – формула, которая в случае Тайваня будет жить еще очень долго. Во-вторых, может ли быть разменной монетой в торгах Россия? Безусловно. Не Украина, а Россия. Представить себе, что вдруг Пекин захочет поддержать Москву в войне с Украиной просто невозможно.Что они за это получат?Ну, хорошо, они поддержали Москву. А Москва им что дает вместо этого? Отдает Хабаровск?Тогда можно поговорить. Но что они могут дать Пекину? Нефть и газ? И так будут снабжать. У них выхода нет. Они все равно будут с Пекином этим всем обмениваться, еще и в ущерб себе, потому что другого способа нет. Они закрыли себе все возможности", – добавил он.

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