Россия становится обузой для Китая после вторжения в Украину, - Пентагон
Россия становится все большим бременем для Китая после ввода войск на территорию Украины
Об этом сообщает Reuters.
По словам высокопоставленного чиновника Пентагона, вторжение России в Украину сделало РФ стратегическим бременем для Китая.
"Я считаю, что действия Путина в Украине, делают Россию гораздо большим стратегическим бременем для Пекина, чем это было шесть недель назад или полгода назад", – сказал заместитель министра обороны по вопросам политики Колин Кал.
Следует отметить, что еще в феврале Китай и Россия объявили о партнерстве "без ограничений", поддержав друг друга в противостоянии по Украине и Тайваню и пообещав больше сотрудничать против Запада.
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