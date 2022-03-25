Россия становится обузой для Китая после вторжения в Украину, - Пентагон

Об этом сообщает Reuters.



По словам высокопоставленного чиновника Пентагона, вторжение России в Украину сделало РФ стратегическим бременем для Китая.



"Я считаю, что действия Путина в Украине, делают Россию гораздо большим стратегическим бременем для Пекина, чем это было шесть недель назад или полгода назад", – сказал заместитель министра обороны по вопросам политики Колин Кал.



Следует отметить, что еще в феврале Китай и Россия объявили о партнерстве "без ограничений", поддержав друг друга в противостоянии по Украине и Тайваню и пообещав больше сотрудничать против Запада.

Китай понимает, что его будущее теснее связано с Западом, чем с Россией , - Байден