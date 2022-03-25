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Главная война с Россией Россия становится обузой для Китая после вторжения в Украину, - Пентагон

Россия становится обузой для Китая после вторжения в Украину, - Пентагон

25 мартa, 2022 пятница
13:19
война с Россией Пентагон

Россия становится все большим бременем для Китая после ввода войск на территорию Украины

Об этом сообщает Reuters.

По словам высокопоставленного чиновника Пентагона, вторжение России в Украину сделало РФ стратегическим бременем для Китая.

"Я считаю, что действия Путина в Украине, делают Россию гораздо большим стратегическим бременем для Пекина, чем это было шесть недель назад или полгода назад", – сказал заместитель министра обороны по вопросам политики Колин Кал.

Следует отметить, что еще в феврале Китай и Россия объявили о партнерстве "без ограничений", поддержав друг друга в противостоянии по Украине и Тайваню и пообещав больше сотрудничать против Запада.


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