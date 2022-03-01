Россия становится непригодной для иностранных инвестиций, - Bloomberg

Об этом пишет Bloomberg .



"Катастрофичность российской войны в Украине положила конец международному финансовому инвестированию в РФ", - сказал Кристофер Гранвиль, директор отдела EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) и глобальных политических исследований в TS Lombard в Лондоне.



Из-за западных санкций у России есть все признаки непригодного для глобальных инвесторов рынка.



По данным Bloomberg, фонды акций, ориентированные на Россию, за прошлую неделю упали в среднем на 23%. Облигации резко упали из-за усиления рисков дефолта, а торговля рублем стала непосильной задачей, поскольку брокеры отступили от работы с валютой.



Волна санкций, введенных против России в ответ на вторжение Путина в Украину, заставляет распорядителей денег опасаться, что финансовый ущерб будет длиться годами.



По состоянию на конец 2021 г. иностранные инвесторы владели около $86 млрд российских акций. Большинство из них сейчас не могут ликвидировать или должным образом торговать своими активами после того, как Москва запретила брокерам продавать ценные бумаги этих фондов. По оценкам Bloomberg Intelligence, почти $13 млрд российских акций, принадлежащих фондам из США и Европы, сейчас находятся в попавших под санкции компаниях.



"Нет никакого способа безопасно инвестировать в Россию. Это, вероятно, самая серьезная остановка инвестиций среди всех крупных стран в новейшей истории", - сказал инвестор Марк Мобиус, который вывел из РФ свои последние инвестиции в акционерный капитал еще полгода назад.



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