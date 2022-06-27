Россия стала крупнейшей террористической организацией мира, - Зеленский об обстрелах Кременчуга и Харькова

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram.

"Сегодняшний российский удар по торговому центру в Кременчуге – это один из самых дерзких террористических актов в истории Европы. Мирный город, обычный торговый центр, внутри – женщины, дети, обычные гражданские люди", – отметил президент.

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Он добавил, что перед объявлением воздушной тревоги там было около тысячи человек.

"К счастью, насколько это известно на это время, многие успели выйти. Их успели вывести. Но внутри еще оставались люди: работники, часть посетителей... Ударить ракетами по такому объекту могут только абсолютно отмороженные террористы, которым не должно быть места на земле. И это не ошибочное попадание ракет, это просчитанный российский удар – именно в этот торговый центр", – сказал Зеленский.

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"Сегодня же произошел очередной жестокий обстрел Харькова, северной Салтовки. В настоящее время известно о пяти погибших, более 30 раненых, из них пятеро - дети. Все - мирные люди, ни одного военного", - отметил президент.

Он попросил каждого украинца не игнорировать сигналы воздушной тревоги и уходить в укрытия.

"Сегодня я обратился в США с призывом признать Россию государством – спонсором терроризма. Соответствующая резолюция согласована комитетом Сената США, а юридическое решение может быть принято Государственным департаментом. И такое решение очевидно нужно, и его должно поддержать весь демократический мир", – добавил президент.

"Российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира. И это факт. И это должен быть юридический факт. И каждый в мире должен знать, что покупать или перевозить российскую нефть, сохранять связи с российскими банками, платить налоги и пошлины российскому государству – это давать деньги террористам", - подытожил президент.