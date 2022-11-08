Россия срывает все усилия по предотвращению климатической катастрофы, - Дуда на конференции ООН

Об этом на конференции ООН по изменению климата в Шарм-эль-Шейхе заявил польский президент Анджей Дуда, передает PAP .

"Преступная агрессия России против Украины привела к огромным человеческим жертвам, разрушению украинской инфраструктуры и экономики, а также экологическому ущербу", - сказал он.

Дуда указал на "дополнительные выбросы" загрязнителей атмосферы из-за развязанной Россией войны, "превышающей уровень, генерируемый рядом стран за целый год".

Польский лидер призвал мировое сообщество "оказывать давление на Россию и одновременно активизировать наши усилия, чтобы быть независимыми от российских ископаемых топлива".

За восемь месяцев полномасштабной войны Россия навредила украинской окружающей среде на 37 млрд долларов .

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