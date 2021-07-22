"Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении": Малюська об иске против Украины
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что обращение России в Европейский суд по правам человека с жалобой на Украину из-за ряда нарушений с юридической точки зрения - "неизбежное поражение"
Об этом он написал в Facebook .
"Судя по пресс-релизу генпрокуратуры страны-агрессора и их же МИД, Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении - в заявлении в суд выложили все мифы российской пропаганды", - отметил Малюська.
По его словам, совсем бессмысленным этот поступок не назовешь - "у них появится дополнительная медиа площадка для промывания мозгов и медиаповод".
"Но с юридической точки зрения - их ожидает неминуемое поражение. Ну хоть пытаются контратаковать в lawfare, где пока все голы - в их ворота ", - написал Малюська.
- Напомним, Россия позвалась против Украины в ЕСПЧ. В российской Генпрокуратуре заявили, что жалоба касается 10 групп нарушений , среди которых "гибель мирного населения, подавление свободы слова и водная блокада Крыма".
- В Офисе президента Владимира Зеленского считают, что жалоба России в ЕСПЧ против Украины не имеет никакого практического смысла , кроме пропагандистского.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.08
Покупка 27.08Продажа 27.3
-
EUR
Покупка 31.86Продажа 32.24
- Актуальное
- Важное