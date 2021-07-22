"Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении": Малюська об иске против Украины

Об этом он написал в Facebook .

"Судя по пресс-релизу генпрокуратуры страны-агрессора и их же МИД, Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении - в заявлении в суд выложили все мифы российской пропаганды", - отметил Малюська.

По его словам, совсем бессмысленным этот поступок не назовешь - "у них появится дополнительная медиа площадка для промывания мозгов и медиаповод".

"Но с юридической точки зрения - их ожидает неминуемое поражение. Ну хоть пытаются контратаковать в lawfare, где пока все голы - в их ворота ", - написал Малюська.

Напомним, Россия позвалась против Украины в ЕСПЧ. В российской Генпрокуратуре заявили, что жалоба касается 10 групп нарушений , среди которых "гибель мирного населения, подавление свободы слова и водная блокада Крыма".

В Офисе президента Владимира Зеленского считают, что жалоба России в ЕСПЧ против Украины не имеет никакого практического смысла , кроме пропагандистского.

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