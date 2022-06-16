Россия специально завысила цену на газ, чтобы манипулировать по Европе, - Зеленский
Владимир Зеленский сообщил, что скачок цены на газ в Европе и обострение ситуации является манипуляцией России.
Об этом он сказал во время вечернего видеообращения.
"Считаю, что совсем не случайно именно сегодня произошло обострение ситуации с газом в Европе - цена снова прыгнула. Россия специально это сделала, специально ограничила поставки, чтобы навредить Европе, чтобы ударить по европейцам", - сказал Зеленский.
По его словам, такая ситуация является еще одной причиной отказаться от российского газа.
"Газпром" просто дергает за газовую цепь, в которую очень долго пытались заковать Европу. И это еще один довод в пользу того, что Европа уже сейчас должна переходить к жизни без российского газа. Не должно быть этой зависимости", - добавил президент.
- 16 июня австрийский концерн OMV получил уведомление о сокращении поставок газа от российской компании "Газпром", а французская энергетическая группа Engie заявила в четверг, что отметила сокращение поставок российского голубого топлива.
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