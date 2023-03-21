Об этом со ссылкой на AP пишет The Guardian .

По информации агентства, во время заседания РФ, которое в апреле председательствует в Совбезе ООН, намерено обрисовать "реальную ситуацию" с украинскими детьми, вывезенными в Россию.

Этот вопрос возник после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина за военные преступления, связанные с похищением детей.

В то же время, представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил 20 марта, что Москва якобы планировала заседание задолго до решения МКС. Также он назвал вопрос о детях "полностью раздутым" и сказал, что Москва хочет объяснить на заседании Совета безопасности, ориентировочно 6 апреля, что вывезли в Россию "том, что хотели уберечь их от опасности, которую могут принести военные действия".