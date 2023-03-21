Россия созывает заседание Совбеза ООН по депортации украинских детей, чтобы оправдать Путина, - AP
РФ планирует в начале апреля провести неформальное заседание Совбеза ООН по депортации украинских детей, по которому суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина
Об этом со ссылкой на AP пишет The Guardian .
По информации агентства, во время заседания РФ, которое в апреле председательствует в Совбезе ООН, намерено обрисовать "реальную ситуацию" с украинскими детьми, вывезенными в Россию.
Этот вопрос возник после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина за военные преступления, связанные с похищением детей.
В то же время, представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил 20 марта, что Москва якобы планировала заседание задолго до решения МКС. Также он назвал вопрос о детях "полностью раздутым" и сказал, что Москва хочет объяснить на заседании Совета безопасности, ориентировочно 6 апреля, что вывезли в Россию "том, что хотели уберечь их от опасности, которую могут принести военные действия".
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовской-Беловой.
- Представители разных государств и международных организаций отреагировали на решение МКС. Позже к ним присоединились представители Великобритании и Канады, однозначно поддержавшие позицию суда.
- Президент США Джо Байден заявил , что ордер МКС на арест Путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления.
- 19 марта Германия заявила, что будет обязана задержать Владимира Путина в случае появления на территории страны во исполнение решения Международного уголовного суда.
- Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на решение МКС и подчеркнул, что Россия понесет ответственность за каждое проявление террора против Украины и ее народа.
- 20 марта заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил точечным ударом по зданию Международного уголовного суда, выдавшему ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.
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