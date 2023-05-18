Россия созывает заседание Совбеза ООН из-за поставок западного оружия Украине. В ОП отреагировали
В четверг, 18 мая, РФ инициировала заседание Совбеза ООН, чтобы осудить поставки оружия Украине. В ОП посоветовали России дождаться трибунала и перестать "юзать" ООН
О созыве заседания Совбеза сообщил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.
"В четверг Россия созывает Совбез ООН, чтобы "осудить" поставки оружия Украине. Это сводит с ума рашистов, а (постпред России в ООН Василий, - ред.) Небензя - соучастник военных преступлений", - написал он.
В то же время советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал Россию перестать использовать Совбез ООН как площадку для истерик и дождаться своего звездного времени на трибунале.
"Риторика ненависти", - истерически взывает Россия на экстренном заседании ООН. И?.. Да, Украина вас ненавидит. Да, мы будем преследовать вас. Всегда и везде. Да, с вами разговаривать нечего – вы не знаете современных человеческих языков. Да, время вашего традиционного нытья, гипнотически действовавшее на глобальную политику, заканчивается. Да, представители России – страны серийных убийц – несомненно, выплатят все долги. Да, каждого из вас Украина получит, и не имеет значения, как именно – юридически или физически. И достаточно юзаты ООН – безусловные военные преступники не имеют международного права. Просто дождитесь своего звездного времени на трибунале, - написал он.
Известно, что Россия пожаловалась в ООН на слова начальника ГУР Кирилла Буданова, пригрозившего уничтожать российских военных преступников по всему миру. Соответствующее письмо от РФ есть в распоряжении российского пропагандистского агентства "РИА Новости".
- Ранее Подоляк заявил о геноцидном характере войны, которую ведет РФ в Украине. Так он прокомментировал указ Путина о депортации украинцев с временно оккупированных территорий за отказ от паспорта РФ.
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