Россия созывает заседание Совбеза ООН через "западные фейки" об Украине, – Кислица

Об этом в twitter написал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.



"Треш-группа путинистов при ООН объявила об очередном шабаше в Нью-Йорке – Аррия РБ 6 мая о "западных фейках об Украине", – говорится в сообщении.



Кислица назвал это решение "дурдомом".

Ранее Кислица заявил, что неспособность Совета безопасности ООН влиять на войну России против Украины обусловлена тем, что РФ продолжает делать вид, будто является полноправным и легитимным постоянным членом.

Также сообщалось, что 26 апреля Соединенные Штаты обвинили Россию в многократном использовании права вето в Совете Безопасности ООН, заявив, что они "чрезвычайно озабочены моделью злоупотребления Россией своим правом вето за последнее десятилетие".