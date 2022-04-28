Россия созывает заседание Совбеза ООН через "западные фейки" об Украине, – Кислица
Россия хочет созвать неформальное заседание Совбеза ООН, чтобы показать "западные фейки об Украине"
Об этом в twitter написал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.
"Треш-группа путинистов при ООН объявила об очередном шабаше в Нью-Йорке – Аррия РБ 6 мая о "западных фейках об Украине", – говорится в сообщении.
Кислица назвал это решение "дурдомом".
- Ранее Кислица заявил, что неспособность Совета безопасности ООН влиять на войну России против Украины обусловлена тем, что РФ продолжает делать вид, будто является полноправным и легитимным постоянным членом.
- Также сообщалось, что 26 апреля Соединенные Штаты обвинили Россию в многократном использовании права вето в Совете Безопасности ООН, заявив, что они "чрезвычайно озабочены моделью злоупотребления Россией своим правом вето за последнее десятилетие".
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