Россия созывает Совбез ООН на 8 февраля

Об этом заявил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в telegram.

Он отметил, что 6 февраля страны Запада хотят провести встречу с гуманитарными аспектами в Украине, а на 24 февраля пригласили заседание СБ по случаю годовщины начала вторжения, поэтому Россия "в долгу не останется".

"Мы в долгу не останемся. На 8 февраля пригласили заседание о перспективах мирного урегулирования украинского кризиса в условиях наращивания поставок западного оружия. Не пропустим и годовщину подписания Минских соглашений", - написал Полянский.

Он добавил, что 23 февраля запланировано заседание Совбеза по отношениям ООН-ЕС, которое "явно не минует Украину".

Ранее стало известно, что Совбез ООН проведет 24 февраля дебаты, посвященные годовщине полномасштабного военного вторжения России в Украину.

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