Россия созывает Совбез ООН из-за поставок Украине вооружения странами Запада
Россия потребовала созыва 9 декабря Совбеза ООН для обсуждения поставок Украине вооружений западными странами
Об этом сообщили в секретариате Совбеза, пишет Укринформ.
Заседание запланировано в пятницу, в 15:00 по восточноамериканскому времени (в 22:00 по Киеву).
Ранее отмечалось, что Россия активно добивается уменьшения финансовой и военной помощи Запада Украине, признания незаконной аннексии Россией украинских территорий и ограничения военной активности НАТО и Запада в Европе.
- Напомним, все предыдущие заседания Совбеза, касающиеся украинского вопроса, заканчивались фиаско для России. В частности, 23 ноября Совбез ООН обсудил массированный ракетный удар РФ по Украине.
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