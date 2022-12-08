Россия созывает Совбез ООН из-за поставок Украине вооружения странами Запада

Об этом сообщили в секретариате Совбеза, пишет Укринформ.

Заседание запланировано в пятницу, в 15:00 по восточноамериканскому времени (в 22:00 по Киеву).

Ранее отмечалось, что Россия активно добивается уменьшения финансовой и военной помощи Запада Украине, признания незаконной аннексии Россией украинских территорий и ограничения военной активности НАТО и Запада в Европе.

Напомним, все предыдущие заседания Совбеза, касающиеся украинского вопроса, заканчивались фиаско для России. В частности, 23 ноября Совбез ООН обсудил массированный ракетный удар РФ по Украине.

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