Россия сознательно перед Совбезом ООН увеличила количество провокаций, прицельных обстрелов на Донбассе и нарастила информкампанию против Украины, - Резников

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Незаконные вооруженные формирования при поддержке России увеличили количество провокаций. Это сделано сознательно накануне заседания Совета безопасности ООН, во время которого будет рассматриваться вопрос выполнения Минских договоренностей. Следует отметить увеличение количества прицельных обстрелов, создающих опасность для мирных жителей, в том числе детей. Российская Федерация наращивает информационную кампанию по привлечению оккупационных администраций для обоснования расширения масштабов вооруженной агрессии против нашего государства", - заявил Резников.

Министр добавил, что украинская сторона в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) отреагировала на все провокации. Также задействованы необходимые механизмы на уровне Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Мы неукоснительно соблюдаем все взятые на себя обязательства и принимаем меры по безопасности наших граждан. Также мы будем информировать международных партнеров. Совместно с коллегами из других ведомств мы обеспечим максимальный доступ украинских и иностранных СМИ к местам обстрелов, мы максимально прозрачны. Будет сделано все, чтобы предоставить миру объективную информацию о том, кто действительно нарушает Минские договоренности и не хочет мира", - заявил Резников.

Министр обороны подчеркнул, что все факты нарушения с российской стороны должны быть расследованы.