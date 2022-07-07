Об этом заявила заместитель главы миссии США при ОБСЕ Кортни Остриен во время очередного заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене.

"По нашей оценке, Россия с помощью прокси-групп почти наверняка использует так называемые фильтрационные операции для проведения задержания и депортации гражданских украинских граждан в Россию", — заявила она.

Американская дипломатка отметила, что, по сообщениям, российские официальные лица начали подготовку к процессу фильтрации на территории Украины еще до 24 февраля.

"Российские официальные лица, очевидно, создали списки украинских гражданских лиц, которые считались угрозами контроля России над Украиной, включая кого-либо с проукраинскими взглядами, таких как политических деятелей и активистов, а также сотрудников силовых структур, с целью задержания и фильтрации. В настоящее время обнаружено по меньшей мере 18 мест фильтрации вдоль украинско-российской границы", — заявила Кортни Остриен.

В своем выступлении она привлекла внимание к нескольким ужасным историям украинских гражданских лиц, которые были депортированы в Россию, пройдя через эти фильтрационные лагеря: "Их рассказы рисуют ужасную картину фильтрационных операций России и ее систематического процесса насильственного перемещения украинских гражданских в Россию, часто в отдаленные районы Дальнего Востока, с территорий, которые Россия захватила после 24 февраля.

Ссылаясь на очевидцев, она указала на то, что российские войска "принудительно перемещают этих украинских гражданских лиц во временные фильтрационные пункты в школах, культурных центрах, спортивных залах и других общественных зданиях в контролируемых Россией частях восточной Украины и России, где российские силовики подвергают их жестким допросам, часто с обысками и избиениями".