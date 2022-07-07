Россия создала вдоль границы с Украиной 19 фильтрационных лагерей
Россия создала вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных украинских территориях 19 фильтрационных лагерей
Об этом заявила заместитель главы миссии США при ОБСЕ Кортни Остриен во время очередного заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене.
"По нашей оценке, Россия с помощью прокси-групп почти наверняка использует так называемые фильтрационные операции для проведения задержания и депортации гражданских украинских граждан в Россию", — заявила она.
"Российские официальные лица, очевидно, создали списки украинских гражданских лиц, которые считались угрозами контроля России над Украиной, включая кого-либо с проукраинскими взглядами, таких как политических деятелей и активистов, а также сотрудников силовых структур, с целью задержания и фильтрации. В настоящее время обнаружено по меньшей мере 18 мест фильтрации вдоль украинско-российской границы", — заявила Кортни Остриен.
Ссылаясь на очевидцев, она указала на то, что российские войска "принудительно перемещают этих украинских гражданских лиц во временные фильтрационные пункты в школах, культурных центрах, спортивных залах и других общественных зданиях в контролируемых Россией частях восточной Украины и России, где российские силовики подвергают их жестким допросам, часто с обысками и избиениями".
Американская дипломат отметила, что такие случаи должны быть задокументированы с тем, чтобы все, кто отдает приказы или участвует в этих действиях, могли быть привлечены к ответственности.
- 6 июля вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что жителей Лисичанска россияне вывозят в фильтрационные лагеря.
- В фильтрационных лагерях Мариуполя россияне пытают мужчин, отбирают у них документы, готовят к "параду" и держат в бесчеловечных условиях, в результате чего один человек погиб, а также случаи заражения туберкулезом среди удерживаемых.
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