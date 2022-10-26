Россия создала украинским энергетикам такие сложные условия, которые никогда не видели в Европе, - Зеленский

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"Российские террористы создали нашим энергетикам такие сложные условия, которых никто в Европе еще просто не видел, не встречал. Не было таких угроз, которые сейчас вынуждены преодолевать наши специалисты. И они с честью их преодолевают. Я благодарю всех работников энергоотрасли, наших спасателей, ремонтным бригадам, представителям местного самоуправления, частным компаниям, которые работают достаточно эффективно, чтобы при всех угрозах сохранять стабильность нашей энергосистемы", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский также напомнил украинцам о необходимости экономить потребление электроэнергии.

"Что бы ни делал враг, наша задача – ломать его планы и защищать Украину. И это не просто чья-то задача, это касается не только энергетиков или кого-то другого. Сейчас нужно сознательное потребление энергии всеми украинцами. Выберите, пожалуйста, каждый свою схему ограничения потребления электричества, пока в общей энергосистеме есть дефицит", - говорится в видео.

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