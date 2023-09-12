Россия создала такие условия "выборов", что можно написать любые цифры и результаты явки - представитель президента Украины в АР Крым

Об этом заявила на брифинге представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

Она подчеркнула, что Украина и другие цивилизованные международные институции и страны не признают эти "выборы", поэтому их проведение на временно оккупированных территориях является очередным преступлением России.

Она сообщила, что оккупационным властям не удалось привлечь к "голосованию" большое количество людей, ведь большинство населения игнорировало этот незаконный процесс. А заявления окупантов о якобы высокой явке на выборы во всех областях не могут быть подтверждены.

"Россия создала такие условия "выборов", что можно написать любые цифры и результаты явки. Не было ни так называемых списков избирателей, ни их реестра", – сообщила представитель президента Украины в АР Крым.

Она заявляет, что с помощью псевдовыборов Россия хотела сформировать оккупационные администрации оккупированных территорий, а также запугать граждан Украины, создать искусственную картину реальности, в которой РФ "якобы реализует избирательное право и играет в демократию".

"Никакие фиктивные шоу окупантов не остановят освобождения всех наших территорий", - подчеркнула Ташева.

Что известно о "выборах" на ВОТ

30 сентября 2022 года президент РФ Путин, опираясь на результаты так называемого референдума на ВОТ подписал "договоры" о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей.

2 октября 2022 года он внес в госдуму законопроект о "принятии в состав РФ" четырех областей Украины.

Уже 5 октября прошлого года Путин подписал "законы" о так называемом вхождении четырех областей Украины в состав России. Также он назначил Дениса Пушилина "исполняющим обязанности главы ДНР", а Леонида Пасечника - "исполняющим обязанности главы ЛНР". "Губернатором" Херсонщины стал Владимир Сальдо, а Запорожье – Евгений Балицкий.

"Выборы" на ВОТ были назначены на 10 сентября 2023 года, но подготовка к ним была начата гораздо раньше.

4 сентября Центр нацпротива заявил, что враг на временно оккупированных территориях не смог найти среди местных достаточного количества "общественных наблюдателей" на так называемые выборы, поэтому пригласил из РФ.

Между тем уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил , что среди кандидатов в представительные псевдоорганы на временно оккупированных территориях есть российские военные, принимавшие участие во вторжении в Украину, где убивали и пытали людей.

Британская разведка спрогнозировала результаты "выборов" на ВОТ Украины: больше всего голосов, вероятно, наберет партия "Единая Россия".

7 сентября Юрий Соболевский, первый заместитель главы Херсонского областного совета, отметил, что оккупационные власти уже нарисовали 15% явки местного населения на "выборы".

8 сентября Украина призвала международных партнеров ввести санкции против организаторов псевдовыборов на временно оккупированных территориях.

На временно оккупированных территориях Запорожья два дня подряд раздавались взрывы возле "избирательных участков" оккупантов. Активисты умышленно портили бюллетени, чтобы показать свое отношение к "властям".

Совет Европы осудил проведение Россией псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины, назвав их грубым нарушением международного права.