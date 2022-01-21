Россия создала самую большую проблему для безопасности Европы со времен холодной войны, - представитель ЕС

Об этом сообщает Укринформ.



"Мы не знаем на этом этапе, что россияне намерены делать. Но то, с чем мы имеем дело сейчас, – это наиболее важно в плане безопасности в Европе со времен завершения холодной войны. Поэтому очевидно, что реагирование от Европейского Союза будет на уровне этого вызова", - сказал представитель ЕС.



Он подчеркнул, что у ЕС есть принципиальная позиция по жесткой реакции на агрессию России. В то же время союз будет реагировать разными способами, в зависимости от действий РФ.



Представитель Евросоюза отметил, что европейские министры на заседании Совета ЕС 24 января не намерены обсуждать конкретные санкции. Однако на этом заседании будут два главных вопроса: концентрация российских войск вокруг Украины и реагирование на предложенные Россией проекты договоров с США и НАТО по "гарантиям безопасности", которые напрямую касаются безопасности ЕС.



"В первом вопросе призвали к деэскалации. Очевидно, что такое огромное количество войск вдоль границ повышает риск просчетов и инцидентов, поэтому деэскалация очень важна. Во втором - мы имеем российские предложения, бросающие вызов порядку безопасности, сложившемуся в Европе после завершения холодной войны. Мы должны поддерживать диалог с Россией, как бы это ни было тяжело, и продолжать тесный контакт с нашими союзниками в НАТО и США. Мы также предоставляем очень большую роль ОБСЕ для будущего обсуждения этих вопросов", - пояснил представитель ЕС.



Также он добавил, что на заседании "будет хорошая возможность обменяться взглядами с американскими союзниками", ведь к нему присоединится государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Как сообщалось ранее, высокопоставленный представитель Евросоюза заявил, что признание независимости так называемых ЛДНР Россией – это "политическое заявление и ошибочное решение".

В пятницу, 21 января, в Женеве состоялись переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова по поводу кризиса вокруг Украины и "гарантий безопасности", которые Москва требует от Запада. После переговоров стало известно, что США дадут РФ ответы по "гарантиям безопасности" на следующей неделе.

Кулеба заявил, что Лавров в переговорах с Блинкеном действовал по методичке Кремля и распространял нарратив, что Украина агрессивна и представляет опасность для РФ.

Затем Блинкен обсудил с Кулебой итоги встречи с Лавровым и заявил, что "дипломатия продолжает работать".