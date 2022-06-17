English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россия создала на оккупированных территориях не менее 20 фильтрационных лагерей и тюрем

Россия создала на оккупированных территориях не менее 20 фильтрационных лагерей и тюрем

17 июня, 2022 пятница
03:35
война с Россией

По состоянию на 17 июня на временно оккупированных территориях Украины обнаружено не менее 20 фильтрационных лагерей и тюрем

Об этом сообщает " Укринформ ".

Постоянный представитель Украины при международных организациях Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил, что есть много мест, где российские преступления не прекращаются.

"Есть еще много мест, где преступления не прекращаются. На оккупированных территориях обнаружено по меньшей мере 20 фильтрационных лагерей и тюрем. Мы очень хорошо знаем об ужасах, которые там творятся. И поэтому мы должны остановить распространение Россией этой тюрьмы по всей Украине. В настоящее время Херсонская и Запорожская области, по словам правозащитников, являются одними из лидеров по количеству угонов российскими военными в Украине", - сказал Цымбалюк.

Глава украинской миссии в ОБСЕ также рассказал о случаях пыток, гендерном насилии, похищении людей. Это стало "частью российской политики по взлому свободы жителей оккупированных территорий Украины".

  • 11 июня Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя рассказал, что доступа ни у кого нет в тюрьму в Оленовке, наоборот оккупанты очень плотно охраняют любую оттуда утечку информации.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Россия
русская агрессия
Военные новости
Читайте также:
ракетний удар, бомбардування, Київський бронетанковий завод
15 июня, 2022 среда
Удар по месту ремонта захваченной техники после сюжета 1+1: российская бронемашина имела французский тепловизор Thales, - расследование
Північна Корея вірус
16 июня, 2022 четверг
Северная Корея сообщает о новой вспышке инфекционного заболевания
на фото: Роман Костенко
16 июня, 2022 четверг
"Не нужно количеством подбирать качество": полковник Костенко о мобилизации в Украине
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.46
    Покупка 34.46
    Продажа 35.29
  • EUR
    Покупка 35.85
    Продажа 37.07
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
17 июня
02:54
В Бахмуте умер мирный человек, которого оккупанты ранили в Луганской области
02:27
сборная Армении
Армения ошеломила футбольными планами к 2050 году
01:52
ОТУ "Восток" уничтожили российский склад с топливом и убили 26 оккупантов
01:38
"Выше Лаврова": Грозев предположил, кто мог предупредить США об атаке РФ на Украину
01:21
Макрон и Путин
Макрон заявил, что готов приехать в Москву к Путину, но для этого нужно выполнить условия
01:02
"Барселона" нашла альтернативу Зинченку
00:56
Макрон в Twitter перешел на украинский
00:45
Денис Пушилин
В "ДНР" собираются к 2023 году "возродить настоящий "Шахтер"
00:41
Эмбер Херд призналась, что любит Джонни Деппа даже после решения суда в его пользу
00:31
Российские спортсмены пожелали смерти украинской легкоатлетке Рыжиковой
00:27
Столтенберг
Генсек НАТО рассказал о трех столбах обороны восточного фланга Альянса
00:16
Десантники ВСУ сожгли Стугной две вражеские БМП
00:09
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 16 июня
00:07
На фото братская могила в Луганской области
В Луганской области нашли открытую братскую могилу казненных мирных жителей
00:02
В Киеве некоторые системы ПВО работают с искусственным интеллектом – советник главы МВД
2022, четверг
16 июня
23:50
ЕСПЧ обязал Россию предотвратить казнь марокканского бойца, воевавшего за Украину
23:35
Дети, рожденные в оккупированном Херсоне, автоматически получат российское гражданство, - оккупационные власти
23:33
Россия не белая и не пушистая, Россия такова, какая она есть. Лавров отрицает вторжение в Украину
23:04
Россия вывозит краденое в Украину зерно в Сирию, - Maxar
23:01
Газпром
Россия специально завысила цену на газ, чтобы манипулировать по Европе, - Зеленский
22:56
Были эксцессы с алкоголем. Грозев рассказал о причинах отстранения генерала Дворникова от руководства "спецоперацией" в Украине
22:44
На фото Владимир Зеленский
Зеленский рассказал об итогах встречи с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии
22:40
Еврокомиссия предоставит статус кандидатов в ЕС для Украины и Молдовы, а Грузии откажет – СМИ
22:22
Кремль пьянеет от собственной пропаганды. Подоляк прокомментировал перспективы переговоров с Россией
22:18
Алексей Данилов
Четыре области Украины проверят на готовность к вторжению из Беларуси, - Данилов
22:16
Google
Российский суд оштрафовал Google на $260 тыс. за нарушение правил обработки данных
22:06
В Пологах на Запорожье горит химзавод
21:55
Украина увеличила транзит зерна через Румынию в 4 раза, а теперь планирует еще удвоить объем, - Клаус Йоханнис
21:55
В США начали расследование по попавшей в Россию высокотехнологичной технике - The Washington Post
21:48
"Ценителям пляжного отдыха напомнили, что в стране идет война": в ОК "Юг" прокомментировали вручение повесток на пляже
21:38
Итальянский энергетический гигант Enel уходит из России
21:27
Из школьных программ удалят произведения российских и советских авторов, - МОН
21:16
Байден недоволен заявлениями Блинкена и Остина о победе Украины
21:14
Сотни украинских беженцев остаются в отелях Шотландии, несмотря на заявленных спонсоров
21:08
Белый дом признает, что двое военных США могли попасть в плен к россиянам
20:52
На фото участники встречи в Киеве
Кулеба рассказал о результатах визита в Киев лидеров четырех европейских стран
20:39
Coca-Cola
Coca-Cola больше не будет производить и продавать напитки в России
20:39
Мы даем Украине столько систем HIMARS, сколько они способны применить, - Белый дом
20:33
Авиаудар по Лисичанску: число погибших выросло, 7 человек ранены, спасательная операция продолжается
20:26
Комары из "лабораторий". В России придумали очередной фейк об украинском биологическом оружии
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV