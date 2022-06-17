Россия создала на оккупированных территориях не менее 20 фильтрационных лагерей и тюрем

Об этом сообщает " Укринформ ".

Постоянный представитель Украины при международных организациях Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил, что есть много мест, где российские преступления не прекращаются.

"Есть еще много мест, где преступления не прекращаются. На оккупированных территориях обнаружено по меньшей мере 20 фильтрационных лагерей и тюрем. Мы очень хорошо знаем об ужасах, которые там творятся. И поэтому мы должны остановить распространение Россией этой тюрьмы по всей Украине. В настоящее время Херсонская и Запорожская области, по словам правозащитников, являются одними из лидеров по количеству угонов российскими военными в Украине", - сказал Цымбалюк.

Глава украинской миссии в ОБСЕ также рассказал о случаях пыток, гендерном насилии, похищении людей. Это стало "частью российской политики по взлому свободы жителей оккупированных территорий Украины".

11 июня Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя рассказал, что доступа ни у кого нет в тюрьму в Оленовке, наоборот оккупанты очень плотно охраняют любую оттуда утечку информации.

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