Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация в операционной зоне на юге сложная и напряженная. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Начал создание ударной группировки на Криворожском направлении. Вполне вероятна и подготовка вражеского контрнаступления с дальнейшими планами выхода на административную границу Херсонской области", - говорится в сообщении. .

Украинская авиация нанесла три удара по опорным пунктам России и еще один – по скоплению вооружения и техники в Бериславском и Баштанском районах.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли огневой удар по Чернобаевке, где расположен пункт базирования оккупационных войск.

За день, 2 августа, украинцы уничтожили 20 рашистов, 2 танка Т-72, гаубицу "Мста-Б", а также 4 единицы автомобильной и бронированной техники.

Окончательные потери РФ – еще разведываются.

В Херсонской области украинские силы за день, 2 августа, уничтожили 2 склада и базу российских оккупантов.

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