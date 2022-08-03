Россия создает ударную группировку на Криворожском направлении, - ОК "Юг"
Российский агрессор приступил к созданию ударной группировки на Криворожском направлении
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Ситуация в операционной зоне на юге сложная и напряженная. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Начал создание ударной группировки на Криворожском направлении. Вполне вероятна и подготовка вражеского контрнаступления с дальнейшими планами выхода на административную границу Херсонской области", - говорится в сообщении. .
Украинская авиация нанесла три удара по опорным пунктам России и еще один – по скоплению вооружения и техники в Бериславском и Баштанском районах.
Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли огневой удар по Чернобаевке, где расположен пункт базирования оккупационных войск.
За день, 2 августа, украинцы уничтожили 20 рашистов, 2 танка Т-72, гаубицу "Мста-Б", а также 4 единицы автомобильной и бронированной техники.
Окончательные потери РФ – еще разведываются.
- В Херсонской области украинские силы за день, 2 августа, уничтожили 2 склада и базу российских оккупантов.
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