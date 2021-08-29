Россия создает центр ВВС в белорусском Гродно

Они приехали для формирования учебно-боевого центра общей подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России, передает Еспресо.TV .



"Решение о создании учебно-боевых центров совместной подготовки вооруженных сил Беларуси и России было принято в ходе переговоров руководителей оборонных ведомств 5 марта 2021 в Москве", - говорится в сообщении Министерства обороны Республики Беларусь , подвластного самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко.



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Кроме того, 3 сентября на аэродром Барановичи должен прибыть авиационная составляющая - самолеты Су-30СМ ВКС России.



"На базе центра будет организована совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении Вооруженных сил Российской Федерации, а также совместное выполнение учебно-боевых задач", - предварительно информировала белорусская сторона.



















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