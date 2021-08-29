Россия создает центр ВВС в белорусском Гродно
В белорусский город Гродно, расположенный на пересечении границы с Польшей и Литвой, прибыли подразделения зенитных ракетных войск Российской Федерации
Они приехали для формирования учебно-боевого центра общей подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России, передает Еспресо.TV .
"Решение о создании учебно-боевых центров совместной подготовки вооруженных сил Беларуси и России было принято в ходе переговоров руководителей оборонных ведомств 5 марта 2021 в Москве", - говорится в сообщении Министерства обороны Республики Беларусь , подвластного самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко.
Читайте также: Латвия: пограничники Лукашенко вооружились пулеметами и говорят, как "убирать" латышских военных
Кроме того, 3 сентября на аэродром Барановичи должен прибыть авиационная составляющая - самолеты Су-30СМ ВКС России.
"На базе центра будет организована совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении Вооруженных сил Российской Федерации, а также совместное выполнение учебно-боевых задач", - предварительно информировала белорусская сторона.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.83
Покупка 26.83Продажа 27.07
-
EUR
Покупка 31.46Продажа 31.88
- Актуальное
- Важное