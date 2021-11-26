Россия создает истерию о наступлении, чтобы оправдать возможную агрессию против Украины, - Резников

Об этом министр в эфире одного из телеканалов, передает Укринформ .



"С 2014 года идет гибридная война. Гибридная война имеет разные проявления, в том числе одним из основных элементов является информационная война и вот сейчас мы с вами видим очередное развертывание, очередную эскалацию в первую очередь именно информационной войны", - сказал Резников.

Он подчеркнул, что все звучащие из Кремля месседжи направлены на внутреннюю аудиторию.

"Они сегодня накручивают истерию именно в своей среде, для своего русского народа, чтобы иметь возможность оправдать возможную агрессию, которую, возможно, они захотят совершить", - отметил министр.

Резников напомнил, что Украина проводит консультации и переговоры с международными партнерами по оказанию помощи в противостоянии с Россией.

"Меня заверили и британские, и американские коллеги, и сейчас я веду консультации с другими министрами обороны дружественных стран о том, что мы получим поддержку, причем в ближайшее время. К сожалению, не могу рассказывать детали этих разговоров, но я с оптимистическим настроением вернулся. именно по технической поддержке, экспертной поддержке и необходимому нам оборудованию", - сказал он.