"Когда на выходных появились изображения тел погибших мирных жителей, лежавших на улицах Бучи, — кто-то со связанными руками, кто-то с огнестрельными ранениями в голову — Минобороны России отрицало свою ответственность. В сообщении в Telegram в воскресенье министерство предположило, что тела недавно выложили на улицы после того, как около 30 марта "все российские подразделения полностью вышли из Бучи", – пишет газета.

Россия тогда заявила, что эти изображения являются "очередным обманом" и призвала созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН по поводу того, что она назвала "провокациями украинских радикалов" в Буче.

Но обзор видео и спутниковых снимков, опубликованных The New York Times, показывает, что многие мирные жители были убиты более трех недель назад, когда российские военные контролировали город.