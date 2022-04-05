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Россия соврала. New York Times показала спутниковые фото, на которых мертвые тела на улицах Бучи лежат неделями, задолго до освобождения города ВСУ

5 апреля, 2022 вторник
00:07
Новости

Анализ спутниковых снимков опровергает утверждение России о том, что убийство мирных жителей в Буче произошло после того, как оккупанты покинули город

Об этом сообщает New York Times.

"Когда на выходных появились изображения тел погибших мирных жителей, лежавших на улицах Бучи, — кто-то со связанными руками, кто-то с огнестрельными ранениями в голову — Минобороны России отрицало свою ответственность. В сообщении в Telegram в воскресенье министерство предположило, что тела недавно выложили на улицы после того, как около 30 марта "все российские подразделения полностью вышли из Бучи", – пишет газета.

Россия тогда заявила, что эти изображения являются "очередным обманом" и призвала созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН по поводу того, что она назвала "провокациями украинских радикалов" в Буче.

Но обзор видео и спутниковых снимков, опубликованных The New York Times, показывает, что многие мирные жители были убиты более трех недель назад, когда российские военные контролировали город.

На одном видео, снятом депутатом местного совета 2 апреля, видно, как на улице Яблонской в Буче разбросаны тела. Спутниковые снимки, предоставленные компанией Maxar Technologies, свидетельствуют, что, по меньшей мере, 11 из них находились на улице с 11 марта, когда Россия по собственному рассчету оккупировала город.

Чтобы подтвердить, когда появились тела и когда, вероятно, были убиты мирные жители, команда визуальных расследований The Times провела анализ спутниковых снимков до и после. На снимках изображены темные объекты, похожие по размеру на человеческие тела, появившимся на улице Яблонской в период с 9 по 11 марта. Объекты появляются в тех местах, где были найдены тела после того, как украинские войска вернули Бучу, как свидетельствуют кадры от 2 апреля. Последующий анализ показывает, что объекты оставались в таком положении более трех недель.

Далее газета анализирует другие снимки из разных локаций Бучи, и приходит к выводу, что аргументы России безосновательны.

New York Times называет имена экспертов, анализировавших спутниковые фото Бучи. Это люди, имеющие доверие среди профессиональных кругов.

В частности, Мелахи Браун – старший продюсер команды визуальных расследований, обладатель четырех премий "Эмми", Пулитцеровской премии за репортаж о вине России в бомбардировках больниц в Сирии. Дэвид Ботти – старший продюсер команды визуальных расследований, объединяющий традиционные отчеты с цифровой криминалистической экспертизой и открытыми методами. Ранее он работал на ВВС в Вашингтоне и Лондоне, а также как свободный журналист на Ближнем Востоке. Хейли Уиллис – журналист команды визуальных расследований, в 2020 году получила премию Джорджа Полка за международные репортажи и премию "Эмми" за документальный фильм "Осада Кулиакана".

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