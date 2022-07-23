Россия совершила почти 500 преступлений против культурного наследия Украины
Разрушение объектов культурного наследия является военным преступлением, согласно Гаагской конвенции 1954 года
Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.
С начала полномасштабной войны, которую развернула Россия, в Украине зафиксировали 434 эпизода разрушений и повреждений объектов культурного наследия. Больше всего пострадали Харьковская область – 99 случаев и Донецкая – 97 случаев.
С 24 февраля российские войска, в частности, разрушили и повредили 149 религиозных сооружений, 50 из них состоят на учете, как памятники истории, архитектуры и градостроительства.
В результате преступлений страны-агрессора, в Украине полностью уничтожены 14 объектов культурного наследия, состояние еще 24 сооружений остается неизвестным.
- Добавим, 25 мая оккупанты обстреляли Днепропетровщину: повреждены детсад, церковь и жилые дома.
- В Сумской области 28 мая российский самолет обстрелял церковь, детсад и частные дома, ранена женщина.
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