Россия совершила огромную ошибку, ее руководство ответит за все преступления в Украине, - МИД Австрии

Об этом в пятницу в интервью APA заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

"Российское руководство будет привлечено к ответственности", - отметил Шалленберг, говоря о преступлениях, совершенных во время войны в Украине.

Говоря об обстрелах гражданских объектов и использовании определенных видов оружия Россией, министр заявил, что "есть серьезные подозрения в совершении военных преступлений в Украине".

Глава МИД Австрии также ответил на вопрос, является ли Путин военным преступником: "Ясно одно: люди, которые это сделали, должны быть привлечены к ответственности".

Как отметил австрийский министр, то, что Россия делает против Украины "является самой большой ошибкой, которую они могли совершить".

Министр также заявил, что не ожидает нормализации отношений с Россией Путина даже после окончания войны в Украине. "Я не могу представить возвращение в предыдущее "статус-кво" при всем желании", – заявил глава МИД Австрии.

Напомним, накануне Австрия отказалась платить из российского газа в рублях.

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