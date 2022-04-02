Россия совершила огромную ошибку, ее руководство ответит за все преступления в Украине, - МИД Австрии
Лидеры Российской Федерации должны быть привлечены к ответственности за совершенные преступления во время войны на Украине
Об этом в пятницу в интервью APA заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.
"Российское руководство будет привлечено к ответственности", - отметил Шалленберг, говоря о преступлениях, совершенных во время войны в Украине.
Говоря об обстрелах гражданских объектов и использовании определенных видов оружия Россией, министр заявил, что "есть серьезные подозрения в совершении военных преступлений в Украине".
Глава МИД Австрии также ответил на вопрос, является ли Путин военным преступником: "Ясно одно: люди, которые это сделали, должны быть привлечены к ответственности".
Как отметил австрийский министр, то, что Россия делает против Украины "является самой большой ошибкой, которую они могли совершить".
Министр также заявил, что не ожидает нормализации отношений с Россией Путина даже после окончания войны в Украине. "Я не могу представить возвращение в предыдущее "статус-кво" при всем желании", – заявил глава МИД Австрии.
- Напомним, накануне Австрия отказалась платить из российского газа в рублях.
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